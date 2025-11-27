Как цифровизация снижает риски в АПК

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировая торговля зерном в сезоне 2025/26 (1 июля — 30 июня) вырастет на 3,2%, до 499,5 млн т. Россия выступает ведущим экспортером пшеницы, занимая на этом рынке долю примерно 20%. Чтобы обеспечивать продовольственную безопасность, в том числе по ключевому для себя и всего мира продукту, российский АПК проходит стадию технологического перевооружения, одним из обязательных условий которого является цифровизация.

Рост производства агропродукции на 25% по сравнению с 2021 годом — цель 2030 года, поставленная главой государства. Увеличивать выпуск как сырья (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник), так и продуктов глубокой переработки (растительные масла, корма, мука), можно, используя цифровые решения. Например, внедряя программы по управлению производством (ERP, MES-cистемы, «цифровые двойники» ферм).

По данным Минсельхоза, агродроны позволяют экономить до 20 % средств защиты растений при сокращении затрат на технику в четыре-пять раз. Роботизация в растениеводстве дает возможность снизить расходы на удобрения, средства защиты растений и топливо в среднем на 20 %, а в перерабатывающей промышленности она способна повысить эффективность до 40%. Уже сегодня на полях в России эксплуатируются свыше 12 тыс. тракторов и почти 3 тыс. комбайнов с элементами автопилотирования.

По нашим оценкам, внедрение цифровых решений позволяет сократить производственные издержки на 15–20% при сохранении и даже росте урожайности. Сюда мы включаем и использование цифровых платформ для закупки всего необходимого в производстве, а также для торговли урожаем. Они позволяют дотянуться до любой точки в стране, оцифровать сделки, сэкономить на административных расходах. Если раньше сделки проводились в офлайне, по устоявшимся личным контактам, то сегодня все больше участников рынка обращается к современным цифровым платформам. Доля цифровых сделок за 2025 год выросла, при этом скорость сделок увеличилась в два-три раза, а более 70% аграриев используют онлайн-платформы для мониторинга цен. У нас свыше 15 тыс. зарегистрированных пользователей, мы видим, что в этот процесс включаются все участники рынка, в том числе мелкие и средние хозяйства, на которые приходится почти 50% валового сельхозпроизводства в стране. Два ключевых триггера для выбора — выгода и экономия времени. Кстати, наш рекорд по заключенной сделке — десять минут.

В отрасли АПК, по данным Минсельхоза, сегодня заняты 5,4 млн человек, ежегодная потребность в кадрах — 160 тыс. Многие компании сейчас активно участвуют в популяризации аграрных профессий. И в этой работе тоже помогает цифровизация — за счет автоматизации рутинных процессов, технологий дистанционного наблюдения за посевами, погодой, работами на полях. Кроме того, новые технологии привлекают в АПК молодых специалистов, многие из которых с удивлением узнают, что сельское хозяйство — это не грязь и пот, а агродроны или умные тракторы, например.

Яркий пример — селекция, развитие которой входит в том числе в периметр национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Сегодня есть даже термин «цифровая селекция», когда часть задач ученые доверяют алгоритмам. Технологии «предсказательной селекции» используют большие данные: результаты гено- и фенотипирования растений, условия среды и параметры агротехнологии.

Обеспеченность семенами своей селекции, согласно нацпроекту, должна составить 75% к 2030 году. Наши партнеры — селекционно-семеноводческие компании, такие как «Щелково Агрохим» или «АгроТерра», говорят, что справятся с задачей раньше. Большое значение для привлечения в отрасль кадров будет иметь создаваемый в Адыгее «Кластер Вавилов» — инновационная площадка для взаимодействия науки и бизнеса. Компания RUSEED строит здесь молекулярно-генетическую лабораторию, селекционно-семеноводческий центр, фитотронный и тепличный комплексы. И все это под присмотром «цифры».

Другой аспект цифровизации — ее роль в регулировании рынка. Внедрение федеральных государственных информационных систем (ФГИС) создает единое цифровое пространство для всего агропромышленного комплекса. Понимая, что сеется, а что жнется, государство может точнее настраивать механизмы поддержки сельхозтоваропроизводителей. Среди ключевых систем, под присмотром которых трудится растениеводческий сектор, можно назвать ФГИС «Зерно», через которую проходят все операции с урожаем, включая экспорт и импорт, ФГИС «Сатурн», которая видит оборот и фиксирует использование пестицидов на полях, ФГИС «Семеноводство», которая прослеживает историю посевного материала для будущего урожая и Единую ФГИС земель сельхозназначения, на данные которой завязаны остальные системы. Хозяйству в сезон, параллельно с севом или уборкой, нужно вносить данные в 13 систем, что крайне затруднительно. Здесь нужен единый цифровой контур, над созданием которого уже работает Минсельхоз. Важным аспектом технологической революции в АПК будет интеграция имеющихся цифровых платформ и бирж, где уже сегодня работают сотни участников рынка, с ФГИС. Это позволит обеспечить бесшовный, защищенный обмен данными, их конфиденциальность и, в конечном счете, нарастить сельхозпроизводство и экспорт российской агропродукции.

Честные и прозрачные данные — цель, которая должна быть в основе информационных систем в АПК, чтобы принимаемые на основе big data решения были выверенными и своевременными.