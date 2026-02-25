На Урале спустя 32 года раскрыли массовое убийство в новогоднюю ночь

Фото: Красногорский районный суд / VK

В Каменске-Уральском раскрыли преступление 32-летней давности — массовое убийство в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба Красногорского районного суда.

«Преступление, шокировавшее своим цинизмом даже бывалых следователей, произошло в ночь с 31 декабря 1992 на 1 января 1993 года», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 20-летний Виктор Петриченко увидел на вокзале компанию состоятельных людей и напросился к ним в гости. В квартире собрались пятеро взрослых и двое детей, 12 и 13 лет.

В разгар вечера Петриченко подсыпал в алкоголь новым знакомым клофелин, а когда те уснули, забил их слесарным молотком. После этого он вывел детей семьи по очереди на кухню и убил тем же способом.

Впоследствии злоумышленник похитил имущество на сумму выше 86 тыс. руб. и скрылся. Преступление не могли раскрыть на протяжении многих лет, в 1993 году уголовное дело приостановили.

В 2024 году следователи Свердловской области вместе с криминалистами использовали новые методики и вернулись к расследованию. В результате благодаря ДНК-экспертизе и проверке отпечатков пальцев выяснилось, что преступление совершил именно Петриченко. В январе 2025 года его доставили на Урал из Амурской области.

Мужчина признал вину. Сам он был признан вменяемым, так как осознавал характер своих действий. В результате подсудимого признали виновным в умышленном убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР). Петриченко привлекли к уголовной ответственности по закону, действовавшему в момент убийства. Ему назначили наказание в виде 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевшей о компенсации в размере 10 млн руб. Приговор может быть обжалован.

27 января сотрудники МВД раскрыли преступление, совершенное в 2001 году. Тогда 16 июня в Сергиевом Посаде неизвестный выстрелил в мужчину, начальника службы безопасности местного отделения банка. Покушение на убийство произошло рядом с домом жертвы. Мужчина получил ранения, но выжил. Преступник скрылся, его поиски не дали результата.

Спустя много лет сотрудники правоохранительных органов задержали двух братьев из Тульской области. Один из них задолжал $2 тыс. семье потерпевшего. Выяснилось, что он не хотел возвращать деньги и договорился с братом об убийстве. Фигурантам предъявили обвинения, обоих заключили под стражу.