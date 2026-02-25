 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Появились кадры предотвращения убийства крупного бизнесмена в Оренбурге

Появились кадры предотвращения убийства крупного бизнесмена в Оренбурге
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России поделился кадрами задержания подозреваемого.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ подбегают к черному автомобилю, из которого вытаскивают мужчину, приказывая ему держать руки за спиной. После этого его сажают в автомобиль и увозят в отдел Следственного комитета. На видео также показаны найденные в машине подозреваемого пачки купюр.

По данным Следственного комитета, заказчиком убийства оказался 49-летний представитель одной из национальных диаспор. Предпринимателем, против которого планировалось преступление, является выходец из страны Центральной Азии.

ФСБ заявила о срыве заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбуржья
Общество

По версии следствия, дело возникло из-за долга в 15 млн руб. В сентябре прошлого года предприниматель решил устранить должника и для осуществления убийства обратился к своему знакомому, который в итоге сообщил обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранительные органы возбудили дело об организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
ФСБ заказное убийство Оренбург
