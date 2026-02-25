В Белоруссии выставили на продажу деревню Веселуха за $10,5 тыс.
Владелец агроусадьбы на северо-западе Белоруссии выставил на продажу деревню Веселуха. Она находится недалеко от границы с Литвой, свидетельствуют данные на порталах по продаже недвижимости.
«Единорог в мире недвижимости! В продаже целая деревня на 3 двора в живописнейшем уединенном месте, частная собственность. Лес, река, не проездное место, при этом всего в 6 км от районного центра. Эксклюзивнейшее предложение в эксклюзивнейшем месте», — следует из объявления о продаже. Стоимость деревни составляет 30 тыс. бел. руб. ($10,5 тыс.).
Продажей занимается «Центр риелтерских услуг Академическое». По данным на 2009 год, в деревне проживал всего один человек.
