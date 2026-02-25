Гергиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе
Совместные выступления членов крупных коллективов, таких как Большой и Мариинский театры, возможны далеко не во всех сферах деятельности, заявил глава учреждений Валерий Гергиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
В качестве примера коллективов, где такая кооперация невозможна, он привел футбольные команды «Реал Мадрид» и «Барселона».
«Или даже сравнить «Реал Мадрид» и «Барселону». Сильные клубы? Очень. А можно как-то их вместе смешать? Нет, там есть контракт. Ты играешь за «Реал», а ты играешь за «Барселону». А мы играем сводным, смешанным, отобранным составом», — сказал он.
Гергиев рассказал, что труппы артистов театров отправляются в совместные путешествия, чтобы выступить с программой в других регионах, однако на праздник 9 Мая всегда остаются в Москве.
Такие совместные выступления, по его словам, для артистов оказались «щедрой и уникальной возможностью» совершенствоваться.
«Это, как оказалось теперь, более щедрая и уникальная возможность подрастать вместе, чем отдельно работать. Это открытие очень приятное, за что мы вас благодарим, потому что, как ни странно, артисты этих театров не знали друг друга», — сказал он.
