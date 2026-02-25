 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

Гергиев объяснил Путину разницу между кооперацией в балете и футболе

Гергиев рассказал о союзе Большого и Мариинки на примере футбольных команд
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Администрация Президента России)

Совместные выступления членов крупных коллективов, таких как Большой и Мариинский театры, возможны далеко не во всех сферах деятельности, заявил глава учреждений Валерий Гергиев в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

В качестве примера коллективов, где такая кооперация невозможна, он привел футбольные команды «Реал Мадрид» и «Барселона».

«Или даже сравнить «Реал Мадрид» и «Барселону». Сильные клубы? Очень. А можно как-то их вместе смешать? Нет, там есть контракт. Ты играешь за «Реал», а ты играешь за «Барселону». А мы играем сводным, смешанным, отобранным составом», — сказал он.

Путин спросил у Гергиева про «Турандот»: «жестко там все у вас звучит?»
Общество

Гергиев рассказал, что труппы артистов театров отправляются в совместные путешествия, чтобы выступить с программой в других регионах, однако на праздник 9 Мая всегда остаются в Москве.

Такие совместные выступления, по его словам, для артистов оказались «щедрой и уникальной возможностью» совершенствоваться.

«Это, как оказалось теперь, более щедрая и уникальная возможность подрастать вместе, чем отдельно работать. Это открытие очень приятное, за что мы вас благодарим, потому что, как ни странно, артисты этих театров не знали друг друга», — сказал он.

Александра Озерова
Валерий Гергиев Владимир Путин Мариинский театр Большой театр выступления
Валерий Гергиев фото
Валерий Гергиев
дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
