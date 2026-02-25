В Брянской области дрон уничтожил здание фельдшерско-акушерского пункта

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Курковичи Брянской области при налете беспилотников было полностью уничтожено здание фельдшерско-акушерского пункта, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено», — написал он.

Обошлось без пострадавших, на месте работают экстренные службы.

В регионе с 21:05 24 февраля до 8:27 следующего дня действовал режим беспилотной опасности.

Всего прошедшей ночью силы ПВО уничтожили над Россией 69 дронов, 24 их них сбили над территорией Брянской области. По словам главы региона, никто не пострадал.