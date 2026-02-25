Лидера лобненского ОПС обвинили в 17 случаях хищений у военных

Фото: Андрей Любимов / РБК

Главаря лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Владимира Бардина обвинили в 17 случаях хищений денег у бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Об этом говорится в материалах, которые поступили в распоряжение РБК.

Следственные органы обвинили Бардина в руководстве преступным сообществом в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1 ст. 210 УК России), а также в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

22 октября его арестовали до 22 декабря 2025 года, позже срок следствия продлили.

Данные о деятельности преступной группы, которая обманывала военных в аэропорту, поступили в правоохранительные органы в октябре 2024 года. Военным навязывали услуги такси по завышенным ценам. Изначально называлась адекватная стоимость поездки, но по окончании сумма увеличивалась в десятки раз, до 122 тыс. руб. Следствие выяснило, что, если военные отказывались платить, им угрожали расправой. Некоторым предлагали алкоголь, чтобы похитить у них деньги через терминал. Сумма ущерба составила 3 млн руб.

Преступления также совершали двое полицейских из патрульно-постовой службы линейного управления МВД в аэропорту. По версии следствия, они помогали таксистам находить жертв. А еще один, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.