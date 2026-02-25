 Перейти к основному контенту
С марта на Алтае ужесточат правила продажи алкоголя

Фото: Андрей Любимов / РБК
С марта в Республике Алтай вступает в силу закон, ограничивающий время и дни продажи алкогольной продукции, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов.

По новым правилам время торговли ограничат максимум до восьми часов в день: с понедельника по четверг — с 11 до 19 часов, в пятницу — с 11 до 16 часов и в субботу — с 11 до 14 часов.

По воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни продажа будет запрещена — в перечень вошли 14 дат, включая Новый год, Рождество, День студенчества, День Победы и другие.

Полностью торговлю алкоголем запретят в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах, при этом ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров.

Также ужесточение правил продажи алкоголя с марта коснется и Красноярского края.

Там магазины, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории, а также заведения, которые находятся на первых этажах, смогут продавать алкоголь с 10:00 до 21:00. 1 июля и 1 сентября продажу алкогольной продукции полностью ограничат.

