Трамп наградит вратаря сборной по хоккею одной из высших наград США
После победы сборной США по хоккею на Олимпиаде в Италии ее вратарь Коннор Хеллебайк будет удостоен президентской медали свободы — одной из высших наград страны, заявил президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.
«Члены этой великолепной хоккейной команды будут очень рады услышать, что по результатам их голосования и моего голоса — и в данном случае мой голос был более важным — я скоро вручу Коннору [Хеллебайку] нашу высшую гражданскую награду, которая на протяжении многих лет присуждалась многим спортсменам. Но когда я говорю «многим», я имею в виду не слишком много, а 12 человек», — сказал глава Белого дома.
Президентскую медаль вручают по выбору действующего президента тем, кто внес «существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США», а также «поддержание мира во всем мире» и общественную и культурную жизнь.
22 февраля сборная США обыграла Канаду в финале со счетом 2:1 в овертайме и завоевала золото Олимпиады. Бронзовые медали получили финские хоккеисты, победившие команду Словакии со счетом 6:1. Трамп поздравил американскую команду с победой в своей социальной сети Truth Social.
Сборная США ранее выигрывала олимпийское золото по хоккею в 1960 и 1980 годах. Хеллебайк был признан лучшим вратарем турнира, а его партнер по команде Куинн Хьюз — лучшим защитником.
