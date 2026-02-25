Глава МИД Украины поспорила в ООН с Небензей о его украинских корнях
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России при организации Василий Небензя рассказал о своих украинских корнях. В ответ замглавы МИД Украины Марьяна Беца поставила под сомнение его национальность. Запись встречи опубликована на YouTube-канале DRM News.
«И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый (с укр. — истинный. — РБК) украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан [Андрей] Мельник (постпред Украины в ООН. — РБК)», — сказал Небензя.
По его словам, между народами нет принципиальной разницы, поскольку миллионы украинцев живут в России, а миллионы русских — на Украине и в Белоруссии. Он заявил, что национальность у них общая, но различаются взгляды и убеждения.
В свою очередь Беца возразила, заявив, что не считает Небензю украинцем. «Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией», — сказала она.
О том, что русские и украинцы являются одним народом ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. При этом украинский лидер Владимир Зеленский говорил об обратном. Еще в 2021 году в интервью «Интерфакс-Украина» он заявил, что «украинцы и русские — не один народ, несмотря на то, что у них много общего».
На это высказывания вскоре отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 года Зеленский говорил: «Мы (русские и украинцы. — РБК) один народ».
«В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!» Очевидно, за семь лет многое изменилось», — отметила Захарова.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении