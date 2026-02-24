Офис экс-президента Ирана ответил на данные о планах свергнуть Хаменеи

Бывший президент Ирана Хасан Рухани никогда не стремился к государственному перевороту, заявили его представители после публикации западных СМИ о попытке сместить верховного лидера республики Али Хаменеи, передает Nameh News.

В отделе по связям с общественностью указали, что публикации Le Figaro и The New York Times основаны на неизвестных источниках и являются «ложными» и «выдуманными». В пресс-службе сочли сообщения частью «психологической операции американских и израильских источников», направленной на создание сомнений и тревоги в иранском обществе. Там также подчеркнули, что опубликованные сценарии не получили широкого распространения в других СМИ.

Ранее Le Figaro со ссылкой на источники сообщила , что на фоне массовых протестов в Иране в январе 2026 года была предпринята попытка отстранить верховного лидера от власти. Источники издания утверждали, что инициатором плана был Рухани, который стремился ограничить влияние Хаменеи и передать кризисное руководство более широкому кругу чиновников.

The New York Times писала, что Тегеран в результате сложившийся угрозы военного удара со стороны США обсуждает сценарии не только обороны, но и политического выживания режима, включая вопрос, кто будет управлять страной в случае гибели как высших должностных лиц, так и самого Хаменеи. В перечень кандидатов в потенциальные лидеры издание включило и Рухани, несмотря на его отдаление от круга Хаменеи.