 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании за клевету

Хулио Иглесиас
Хулио Иглесиас (Фото: Samir Hussein / Getty Images)

Испанский певец Хулио Иглесиас подал в суд иск против вице-премьера Испании Йоланды Диас, обвинив ее в клевете, сообщила El Mundo.

Речь идет об интервью и заявлении Диас 13 февраля о том, что бывшие сотрудницы Иглесиаса находились «в ситуации рабства».

Иглесиас отверг обвинения в сексуальных домогательствах от сотрудниц
Общество
Хулио Иглесиас

«Ужасающие показания бывших сотрудников Хулио Иглесиаса раскрывают факты сексуального насилия и ситуацию рабства с властной структурой, основанной на постоянной агрессии», — написала Диас в соцсетях после сообщения в СМИ о жалобе, поданной двумя бывшими сотрудниками в прокуратуру Национального суда.

В иске Иглесиас требует, чтобы Диас публично отказалась от своих слов и выплатила ему компенсацию, сумма которой еще не определена. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Испания
Энрике Иглесиас фото
Энрике Иглесиас
певец, автор песен, продюсер
8 мая 1975 года
Материалы по теме
Певец Аль Бано сообщил о приглашении в Москву
Общество
Певец Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье
Общество
Исполнивший роль Диониса на открытии Олимпиады певец принес извинения
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Офис экс-президента Ирана ответил на данные о планах свергнуть Хаменеи Политика, 23:51
Что такое наркокартели и что известно о наркотрафике в Мексике База знаний, 23:47
Две трети американцев в опросе назвали Трампа «неуравновешенным» Политика, 23:32
Telegraph узнал версию европейских разведок о «троянских конях» России Политика, 23:13
Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании за клевету Общество, 23:04
Bloomberg узнал, что разведка НАТО в Турции стала реже следить за Россией Политика, 22:55
АСТ допустило возвращение в продажу романа «Оно» Кинга после редактуры Общество, 22:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россия в ООН заявила о реальном окне возможностей на переговорах с Киевом Политика, 22:42
На границе Афганистана и Пакистана произошел бой Политика, 22:40
Уиткофф допустил новый раунд переговоров по Украине в течение 10 дней Политика, 22:32
Владелец «Додо Пиццы» призвал не травить управляющую пиццерии за Додобоню Общество, 22:31
Уиткофф рассказал об обсуждении «сильных гарантий» для Украины Политика, 22:21
Bloomberg назвал победившего Трампа в торговой войне африканского злодея Политика, 22:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:07