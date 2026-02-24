 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В США раскритиковали преследование немца, назвавшего Мерца Пиноккио

Возбуждение дела в отношении пенсионера в Германии, назвавшего канцлера страны Фридриха Мерца Пиноккио, больше похоже на преследование за «оскорбление величества», заявила заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

В октябре прошлого года пенсионер из города Хайльбронн оставил комментарий, в котором написал: «Пиноккио едет в Хайльбронн». Так он прокомментировал публикацию, в которой говорилось, что из-за визита канцлера в стране приостанавливают перелеты.

Спустя три месяца, как пишет газета Stimme, пенсионер получил письмо от полиции, в котором говорилось, что его подозревают в нарушении уголовного кодекса по статье об оскорблении.

«Это уголовное расследование (против пенсионера из-за Пиноккио) похоже на оскорбление величества. Большинство немцев, с которыми я разговаривала, не хотят, чтобы их законы применялись подобным образом», — написала Роджерс в соцсети X.

Комику Останину дали почти шесть лет за ОПГ с «оскорбительными» шутками
Политика
Артемий Останин

По ее словам, расплывчатые запреты приводят к злоупотреблению законами и «пугающим последствиям».

Оскорбление величества (lèse-majesté) — это термин для уголовного преступления, возбужденного за публичное оскорбление монарха, члена королевской семьи или государственной власти. Выражение часто используют фигурально, чтобы подчеркнуть чрезмерную строгость наказания за слова или критику.

Авторы
Теги
Александра Озерова
оскорбление критика США Фридрих Мерц оскорбление президента Германия
