В США раскритиковали преследование немца, назвавшего Мерца Пиноккио

Возбуждение дела в отношении пенсионера в Германии, назвавшего канцлера страны Фридриха Мерца Пиноккио, больше похоже на преследование за «оскорбление величества», заявила заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.

В октябре прошлого года пенсионер из города Хайльбронн оставил комментарий, в котором написал: «Пиноккио едет в Хайльбронн». Так он прокомментировал публикацию, в которой говорилось, что из-за визита канцлера в стране приостанавливают перелеты.

Спустя три месяца, как пишет газета Stimme, пенсионер получил письмо от полиции, в котором говорилось, что его подозревают в нарушении уголовного кодекса по статье об оскорблении.

«Это уголовное расследование (против пенсионера из-за Пиноккио) похоже на оскорбление величества. Большинство немцев, с которыми я разговаривала, не хотят, чтобы их законы применялись подобным образом», — написала Роджерс в соцсети X.

По ее словам, расплывчатые запреты приводят к злоупотреблению законами и «пугающим последствиям».

Оскорбление величества (lèse-majesté) — это термин для уголовного преступления, возбужденного за публичное оскорбление монарха, члена королевской семьи или государственной власти. Выражение часто используют фигурально, чтобы подчеркнуть чрезмерную строгость наказания за слова или критику.