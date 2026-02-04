Комику Останину дали почти шесть лет за ОПГ с «оскорбительными» шутками

Комика Артемия Останина осудили на пять лет и девять месяцев за монологи о безногом мужчине и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Он не признал вину

Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева признала комика Артемия Останина виновным в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) из-за выступлений с монологом о безногом мужчине в метро и воображаемым диалогом с Иисусом Христом. Как сообщает корреспондент РБК из зала суда, по совокупности преступлений юмористу назначено пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. руб.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить комику пять лет и 11 месяцев колонии со штрафом 300 тыс. руб. По версии обвинения, Артемий Останин, «имея широкие познания в области религиоведения, желая повышения популярности и узнаваемости своего канала», использовал в выступлениях «социально острые темы», связанные с религией. Для «оскорбления религиозных чувств верующих» комик создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую вошли «неустановленные лица». Они, как указано в обвинительном заключении, подготавливали тексты коротких выступлений, подбирали площадку, организовывали концерты с участием Останина и их освещение в социальных сетях. ОПГ, настаивала прокурор, отличалась «сплоченностью, устойчивостью, высоким уровнем организованности и планирования», а ее участники находились в «длительных устоявшихся взаимоотношениях».

Останин вину не признал.

Как сказано в обвинении, до 7 марта 2024 года ОПГ подготовила текст выступления с оскорблением чувств верующих. Он был произнесен в московском комедийном клубе StandUp Brothers. На его сцене Останин пошутил о том, что разговаривал с Иисусом, передал от него информацию людям, а они его распяли. В тексте была упомянута молитва в Гефсиманском саду — моление о чаше, которое, подчеркнула прокурор, имеет «ключевое значение в контексте учения о крестной смерти и искупительной жертве». Одновременно с этим, утверждала прокуратура, «неустановленные члены» ОПГ записали видео, после чего в «неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах» отредактировали и опубликовали на канале Останина.

Второй эпизод уголовного дела, который квалифицировали как возбуждение ненависти и изначально вменили комику, касается выступления в столичном стендап-клубе «На Трубной», где Останин пошутил про безногого мужчину в метро. Экспертиза усмотрела в нем разжигание ненависти к инвалидам. «Адресату демонстрируется образ инвалида как нелепого, вызывающего брезгливость, в противоположность образу Останина», — говорится в обвинительном заключении.

В качестве потерпевших по делу проходили Елена Зубарева, Светлана Кавеко, Василий Гусько и Татьяна Торбина. Они, согласно обвинению, посмотрели выступление Останина в интернете, почувствовали себя «униженными и оскорбленными» и написали заявления в правоохранительные органы. Часть из них ознакомились с творчеством комика в соцсетях православного движения «Сорок сороков». Адвокат юмориста Михаил Мещеряков указывал в прениях, что выступление с шуткой про мужчину без ног распространялось не Останиным, а в чужих телеграм-каналах, с которыми он никак не был связан. «Возможно, потерпевшие по нашему делу целенаправленно ищут в интернете материалы, которые оскорбляют их чувства», — сказал Мещеряков. Формулировку следствия про организованную преступную группу, занимавшуюся возбуждением ненависти или вражды, он назвал «существующей только в мыслях следователя» и нужной для утяжеления обвинения. Сторона защиты просила оправдать комика.

29-летнего Артемия Останина задержали 18 марта 2025 года при попытке пересечь границу Российской Федерации. Когда Останина по ходатайству следствия отправили в СИЗО, член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на адвоката сообщила о его избиении при задержании в Белоруссии. Врачи диагностировали у комика перелом позвоночника, множественные ссадины, ушибы и повреждение легких.