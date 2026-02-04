 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Комику Останину дали почти шесть лет за ОПГ с «оскорбительными» шутками

Комика Артемия Останина осудили на пять лет и девять месяцев за монологи о безногом мужчине и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Он не признал вину
Артемий Останин
Артемий Останин (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Судья Мещанского районного суда Москвы Олеся Менделеева признала комика Артемия Останина виновным в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) и оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) из-за выступлений с монологом о безногом мужчине в метро и воображаемым диалогом с Иисусом Христом. Как сообщает корреспондент РБК из зала суда, по совокупности преступлений юмористу назначено пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 300 тыс. руб.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить комику пять лет и 11 месяцев колонии со штрафом 300 тыс. руб. По версии обвинения, Артемий Останин, «имея широкие познания в области религиоведения, желая повышения популярности и узнаваемости своего канала», использовал в выступлениях «социально острые темы», связанные с религией. Для «оскорбления религиозных чувств верующих» комик создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую вошли «неустановленные лица». Они, как указано в обвинительном заключении, подготавливали тексты коротких выступлений, подбирали площадку, организовывали концерты с участием Останина и их освещение в социальных сетях. ОПГ, настаивала прокурор, отличалась «сплоченностью, устойчивостью, высоким уровнем организованности и планирования», а ее участники находились в «длительных устоявшихся взаимоотношениях».

Останин вину не признал.

Как сказано в обвинении, до 7 марта 2024 года ОПГ подготовила текст выступления с оскорблением чувств верующих. Он был произнесен в московском комедийном клубе StandUp Brothers. На его сцене Останин пошутил о том, что разговаривал с Иисусом, передал от него информацию людям, а они его распяли. В тексте была упомянута молитва в Гефсиманском саду — моление о чаше, которое, подчеркнула прокурор, имеет «ключевое значение в контексте учения о крестной смерти и искупительной жертве». Одновременно с этим, утверждала прокуратура, «неустановленные члены» ОПГ записали видео, после чего в «неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах» отредактировали и опубликовали на канале Останина.

Второй эпизод уголовного дела, который квалифицировали как возбуждение ненависти и изначально вменили комику, касается выступления в столичном стендап-клубе «На Трубной», где Останин пошутил про безногого мужчину в метро. Экспертиза усмотрела в нем разжигание ненависти к инвалидам. «Адресату демонстрируется образ инвалида как нелепого, вызывающего брезгливость, в противоположность образу Останина», — говорится в обвинительном заключении.

В качестве потерпевших по делу проходили Елена Зубарева, Светлана Кавеко, Василий Гусько и Татьяна Торбина. Они, согласно обвинению, посмотрели выступление Останина в интернете, почувствовали себя «униженными и оскорбленными» и написали заявления в правоохранительные органы. Часть из них ознакомились с творчеством комика в соцсетях православного движения «Сорок сороков». Адвокат юмориста Михаил Мещеряков указывал в прениях, что выступление с шуткой про мужчину без ног распространялось не Останиным, а в чужих телеграм-каналах, с которыми он никак не был связан. «Возможно, потерпевшие по нашему делу целенаправленно ищут в интернете материалы, которые оскорбляют их чувства», — сказал Мещеряков. Формулировку следствия про организованную преступную группу, занимавшуюся возбуждением ненависти или вражды, он назвал «существующей только в мыслях следователя» и нужной для утяжеления обвинения. Сторона защиты просила оправдать комика.

29-летнего Артемия Останина задержали 18 марта 2025 года при попытке пересечь границу Российской Федерации. Когда Останина по ходатайству следствия отправили в СИЗО, член СПЧ Ева Меркачева со ссылкой на адвоката сообщила о его избиении при задержании в Белоруссии. Врачи диагностировали у комика перелом позвоночника, множественные ссадины, ушибы и повреждение легких.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
приговор комик суд оскорбление чувств верующих прокуроры Артемий Останин исправительная колония СИЗО юмор
Материалы по теме
Комик Останин не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих
Общество
Прокурор запросил почти шесть лет заключения для комика Останина
Политика
Суд вновь продлил арест комику Останину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 90,72 (-0,53) Инвестиции, 03 фев, 17:58 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,98 (-0,04) Инвестиции, 03 фев, 17:58
МЧС направит 30 передвижных электростанций в Белгородскую область Политика, 16:38
Умер бывший тренер сборных СССР и России Владимир Камельзон Спорт, 16:36
«Дом.РФ» оценил доли миллениалов и зумеров среди заказчиков частных домов Недвижимость, 16:34
В рассекреченной переписке Эпштейн сравнил себя с «русским киллером» Политика, 16:32
МИД ОАЭ заявил о надежде на прогресс в переговорах по Украине Политика, 16:28
Финские хоккеистки заразились норовирусом перед матчем с Канадой на Играх Спорт, 16:27
Прощание с Георгием Портным пройдет 5 февраля Общество, 16:24
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Умерла актриса Ольга Чиповская Общество, 16:20
Кибовский назвал «внутренне противоречивым» обвинение во взятках Общество, 16:19
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Mazda против Lada. Главные тренды российского авторынка в 2026 году Авто, 16:15
Роспотребнадзор выступил за жесткое регулирование работы надувных батутов Общество, 16:15
Глава BitMine назвал убыток $6,7 млрд «не багом, а фичей» Крипто, 16:14
Сменившая гражданство Потапова выбила россиянку с турнира в Румынии Спорт, 16:11