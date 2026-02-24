 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Администрация варшавского СИЗО отослала назад письма, присланные Бутягину

Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Администрация СИЗО в Варшаве, где содержится арестованный почти три месяца назад российский археолог Александр Бутягин, не доставляет ученому письма от друзей и коллег и отсылает их обратно. Об этом сообщили его близкие в телеграм-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

«Администрация раз за разом возвращает письма, которые консульство пытается переслать от друзей и коллег, ссылаясь на формальные требования. До сих пор мы можем передавать только короткие записки через адвоката или представителей консульства — Александр должен успеть прочитать их во время визита и не может оставить у себя», — рассказали его близкие.

Адвокатам Бутягина пришлось отдельно добиваться разрешения, чтобы тот мог иметь в камере фотографии близких. За все это время у него не было ни одного телефонного разговора с семьей, говорится в сообщении.

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
Политика
Александр Бутягин

Апелляционный суд Варшавы ранее отклонил жалобу на арест Бутягина.

Первоначально Окружной суд Варшавы арестовал Бутягина на 30 дней, а позднее продлил меру содержания под стражей до 4 марта, посчитав, что есть риск побега.

Бутягин находится в камере следственного изолятора Варшава-Бялоленка почти три месяца — в начале декабря ученого задержали в Польше по запросу Киева, там считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму с 2014 по 2019 год. По украинским законам исследователю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, в Польше — до десяти.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея.

Материалы по теме
