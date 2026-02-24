 Перейти к основному контенту
0

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Апелляционный суд в Варшаве отказал в удовлетворении жалобы защиты российского археолога Александра Бутягина на решение суда первой инстанции об аресте ученого до 4 марта.

«Суд постановил оставить в силе решение об аресте подозреваемого», — сказала судья Мажанна Пекарская-Дронжек (цитата по «РИА Новости»).

Первоначально окружной суд Варшавы арестовал Бутягина на 30 дней, а позднее продлил меру содержания под стражей до 4 марта. Суд посчитал, что есть риск побега (суд должен решить вопрос экстрадиции на Украину). 24 февраля защита россиянина попросила суд заменить арест на залог в размере 50 тыс. злотых (около 1,1 млн руб.).

Захарова рассказала о помощи МИДа задержанному в Польше археологу
Политика
Александр Бутягин

Бутягин находится в камере следственного изолятора Варшава-Бялоленка почти три месяца — в начале декабря ученого задержали в Польше по запросу Киева, там считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму с 2014 по 2019 год. По украинским законам исследователю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы, в Польше — до десяти.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира в Эрмитаже, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководил экспедициями, исследующими древнегреческий город Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.

Анастасия Лежепекова
Крым Польша археологи археология Керчь
