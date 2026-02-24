В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии
В центре Москвы МЧС ликвидирует пожар, об этом ведомство сообщило в МАХ.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Вадковский переулок, дом 18, строение 1», — информирует МЧС.
Загорелись личные вещи и мебель в одном из помещений здания общежития. В МЧС добавили, что эвакуация людей проведена «силами администрации».
Материал дополняется
