В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В центре Москвы МЧС ликвидирует пожар, об этом ведомство сообщило в МАХ.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Вадковский переулок, дом 18, строение 1», — информирует МЧС.

Загорелись личные вещи и мебель в одном из помещений здания общежития. В МЧС добавили, что эвакуация людей проведена «силами администрации».

