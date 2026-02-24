 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Студентка РАНХиГС выпала из окна общежития на западе Москвы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Москве студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала из окна общежития кампуса на проспекте Вернадского, сообщила РБК пресс-служба РАНХиГС.

По информации представителей академии, инцидент произошел днем во вторник, 24 февраля. Медики и полиция оперативно прибыли на место происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.

Как сообщает телеграм-канал «112», 25-летняя студентка выпала из окна на восьмом этаже и скончалась от полученных травм.

Осенью 2025 года в Уфе из окна на 25-м этаже многоквартирного дома выпал 19-летний юноша.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Плугина Ирина
Москва РАНХиГС студентка падение из окна
Материалы по теме
В Татарстане ребенок погиб после падения из окна
Общество
В Москве выпавшая из окна девочка умерла в больнице
Общество
ТАСС сообщил, что актер Илья Дель выпал из окна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
В Италии жена ударила мужа ножом во время просмотра футбольного матча Спорт, 20:46
За шесть часов над Россией перехватили девять дронов Политика, 20:43
Глава JPMorgan увидел параллели c предкризисной эрой 2008 года Экономика, 20:41
Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине Политика, 20:33
Глава МИД Дании не поехал на встречу в ЕС из-за поломки самолета Политика, 20:27
Акции «ЕвроТранса» выросли после разблокировки счетов Инвестиции, 20:26
Циципас не защитил титул в Дубае и впервые за 8 лет покинет топ-40 ATP Спорт, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Директор Лувра ушла в отставку Общество, 20:22
РСТ назвал отмену рекомендации не посещать Венесуэлу позитивным сигналом Общество, 20:18
Жители Мексики рассказали о «красном коде» после убийства главы картеля
РАДИО
 Общество, 20:14
Умер амурский тигр Амадей из Ленинградского зоопарка Общество, 20:08
В Минфине заявили об отсутствии критических проблем у «Самолета» Бизнес, 20:05
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается пик снегопада Общество, 20:05
Администрация варшавского СИЗО отослала назад письма, присланные Бутягину Общество, 20:00