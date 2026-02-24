Студентка РАНХиГС выпала из окна общежития на западе Москвы

В Москве студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) выпала из окна общежития кампуса на проспекте Вернадского, сообщила РБК пресс-служба РАНХиГС.

По информации представителей академии, инцидент произошел днем во вторник, 24 февраля. Медики и полиция оперативно прибыли на место происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили в пресс-службе.

Как сообщает телеграм-канал «112», 25-летняя студентка выпала из окна на восьмом этаже и скончалась от полученных травм.

Осенью 2025 года в Уфе из окна на 25-м этаже многоквартирного дома выпал 19-летний юноша.