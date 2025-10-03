В Уфе мужчина выпал из окна с 25 этажа на забор

Фото: Никита Попов / РБК

В Уфе мужчина выпал из окна. Он упал на забор, в результате чего тело жертвы разрезало пополам. Об этом сообщают Aif.ru и Ufa1.ru со ссылкой на очевидцев. Следственным управлением устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел возле дома № 81/1 на улице Аксакова. Очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако мужчину спасти не удалось. После случившегося местные жители вызвали полицию.

Погибшим, по данным «Башинформ», оказался 19-летний юноша. Он находился на 25-м этаже.