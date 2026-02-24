Общество,
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом
МЧС Москвы ликвидирует пожар в жилом доме на юго-востоке города, сообщили РБК в ведомстве.
«Принятыми мерами пожар локализован», — сказали в МЧС.
Материал дополняется
