ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук
Похороны заслуженной артистки России Ирины Шевчук пройдут, предположительно, 27 или 28 февраля, сообщил ТАСС друг семьи артистки.
«Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу», — сказала собеседница агентства.
Материал дополняется
