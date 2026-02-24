 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук

Стала известна дата похорон Ирины Шевчук
Ирина Шевчук
Ирина Шевчук (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Похороны заслуженной артистки России Ирины Шевчук пройдут, предположительно, 27 или 28 февраля, сообщил ТАСС друг семьи артистки.

«Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу», — сказала собеседница агентства.

Материал дополняется

Полина Минаева
