Экс-главу НИИ Минобороны Рутько приговорили к 11 годам и штрафу в ₽20 млн

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны Игоря Рутько к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей, сообщает СК.

Мужчину признали виновным в получении взяток на сумму 30,2 млн руб., суд конфисковал эти средства.

Рутько лишили звания полковника и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он не может работать на госслужбе в течение восьми лет.

Следствие установило, что в 2014 году Рутько вместе с двумя подчиненными создал преступное сообщество в рамках рабочей группы, занимающейся обновлением электронных топографических карт для поставок в Индию. Они предлагали сотрудникам получать дополнительную оплату и покровительство руководства за взятки.

Против Рутько было возбуждено уголовное дело по семи эпизодам статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), два из которых относятся к получению взятки группой лиц (ч. 5 ст. 290 УК), а также по ст. 286 УК (превышение полномочий группой лиц из корыстных побуждений). По данным «РИА Новости», гособвинение запрашивало для Рутько 16 лет лишения свободы.