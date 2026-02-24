 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-главу НИИ Минобороны Рутько приговорили к 11 годам и штрафу в ₽20 млн

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны Игоря Рутько к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей, сообщает СК.

Мужчину признали виновным в получении взяток на сумму 30,2 млн руб., суд конфисковал эти средства.

Рутько лишили звания полковника и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он не может работать на госслужбе в течение восьми лет.

Генерал Кувшинов заключил соглашение с прокуратурой по делу о взятке
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Следствие установило, что в 2014 году Рутько вместе с двумя подчиненными создал преступное сообщество в рамках рабочей группы, занимающейся обновлением электронных топографических карт для поставок в Индию. Они предлагали сотрудникам получать дополнительную оплату и покровительство руководства за взятки.

Против Рутько было возбуждено уголовное дело по семи эпизодам статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), два из которых относятся к получению взятки группой лиц (ч. 5 ст. 290 УК), а также по ст. 286 УК (превышение полномочий группой лиц из корыстных побуждений). По данным «РИА Новости», гособвинение запрашивало для Рутько 16 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Минобороны взятки приговор Индия коррупция
Материалы по теме
В Челябинске экс-сотрудницу МВД осудили по делу о незаконной миграции
Общество
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Общество
ОПГ похитила почти ₽2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20