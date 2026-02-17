 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
С марта в России вступит в силу новый ГОСТ на отделку в новостройках

Минстрой: с марта в России будет новый ГОСТ на отделку в новых домах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 1 марта в силу вступит новый ГОСТ на отделку в российских новостройках, сообщает пресс-служба Минстроя России.

Документ утвержден приказом Росстандарта № 66-ст от 30 января 2026 года. Он вводит единые критерии оценки качества отделки новостроек.

«Новый ГОСТ Р 72509-2026 становится практическим инструментом для рынка», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его словам, ГОСТ можно напрямую включать в договоры, технические задания и процедуры приемки.

Новостройки Подмосковья: рост цен и риск дефицита к 2028 году
Радио

В ГОСТе появилась система классов отделки с первого по восьмой уровень. Для каждого класса установлены предельные допустимые отклонения по разным видам отделки. ГОСТ охватывает все виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, а также устройство потолков и полов.

