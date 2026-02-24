Восемь российских фильмов покажут в Стамбуле на Russian Film Weekend
В Стамбуле на Russian Film Weekend покажут восемь российских фильмов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».
«С 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sinemasi Стамбульского музея кино покажут восемь современных российских фильмов, получивших признание критиков и зрителей», — говорится в сообщении.
Среди них — четыре фильма из программы фестиваля актуального российского кино «Маяк» — фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов», повествующий о последнем дне жизни поэта; «Здесь был Юра» Сергея Малкина о троих молодых людях, проживающих вместе с родственником с ментальными особенностями; полнометражный анимационный фильм Константина Бронзита «На выброс», рассказывающий о выброшенных на свалку вещах, и драматический триллер «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, повествующий о возвращении мужчины в родной якутский поселок после отбытия тюремного срока.
Также будут показаны «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленок и «Снегирь» Бориса Хлебникова.
Atlas Sinemasi — исторический кинотеатр в районе Бейоглу в Стамбуле, открытый в 1948 году. Он расположен на улице Истикляль и считается одной из ключевых площадок турецкой киноиндустрии.
После реставрации кинотеатр используется для кинопоказов, фестивалей, премьер и театральных мероприятий. Здание входит в комплекс Стамбульского музея кино.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении