 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Восемь российских фильмов покажут в Стамбуле на Russian Film Weekend

Кадр из фильма &laquo;Здесь был Юра&raquo;, режиссер Сергей Малкин
Кадр из фильма «Здесь был Юра», режиссер Сергей Малкин (Фото: «Bosfor Pictures»)

В Стамбуле на Russian Film Weekend покажут восемь российских фильмов, сообщила в телеграм-канале пресс-служба фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

«С 27 февраля по 1 марта в кинотеатре Atlas Sinemasi Стамбульского музея кино покажут восемь современных российских фильмов, получивших признание критиков и зрителей», — говорится в сообщении.

Среди них — четыре фильма из программы фестиваля актуального российского кино «Маяк» — фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов», повествующий о последнем дне жизни поэта; «Здесь был Юра» Сергея Малкина о троих молодых людях, проживающих вместе с родственником с ментальными особенностями; полнометражный анимационный фильм Константина Бронзита «На выброс», рассказывающий о выброшенных на свалку вещах, и драматический триллер «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева, повествующий о возвращении мужчины в родной якутский поселок после отбытия тюремного срока.

Также будут показаны «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленок и «Снегирь» Бориса Хлебникова.

«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина
Радио

Atlas Sinemasi — исторический кинотеатр в районе Бейоглу в Стамбуле, открытый в 1948 году. Он расположен на улице Истикляль и считается одной из ключевых площадок турецкой киноиндустрии.

После реставрации кинотеатр используется для кинопоказов, фестивалей, премьер и театральных мероприятий. Здание входит в комплекс Стамбульского музея кино.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Стамбул Турция Россия кино
Материалы по теме
Кино, которое утешает: тренд competency porn и сериалы про профессионалов
Радио
Глава «Газпром-Медиа» заявил о необходимости госзаказа в российском кино
Технологии и медиа
Сокуров после передачи «Ленфильма» Петербургу напомнил о дороговизне кино
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31