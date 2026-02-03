 Перейти к основному контенту
0

«Здесь был Юра» с Хабенским: премьера кинодебюта Сергея Малкина

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Кино с Еленой Фоминой
В прокат выходит драмеди «Здесь был Юра» — автофикшен-дебют 29-летнего Сергея Малкина с Константином Хабенским. Это камерная история о миллениалах, которые учатся быть ответственнее и добрее друг к другу

Фильм «Здесь был Юра» — камерное драмеди о двух молодых героях, мечтающих о рок-сцене и вынужденных ухаживать за 50-летним дядей Юрой с нейроотличным диагнозом. Персонажи проходят путь взросления, учатся терпению и находят опору друг в друге.

Картина основана на биографическом опыте выпускника Московской школы кино Сергея Малкина. В фильме сыграл актер МХТ им. А.П. Чехова, художественный руководитель театра Константин Хабенский. Это полнометражный дебют Малкина, и критики рассматривают фильм «Здесь был Юра» как представителя новой волны российского кино.

Авторы
Теги
Елена Фомина Елена Фомина
Кино Константин Хабенский
