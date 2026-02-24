Opel объявил отзыв автомобилей из-за подушек безопасности Takata

Фото: China Photos / Getty Images

Компания Opel начала отзывную кампанию из-за подушек безопасности производства Takata, установленных на ряде моделей. В сообщении автопроизводителя говорится, что при определенных условиях, в том числе при высокой температуре и влажности, газогенератор в подушке безопасности может повредиться.

В результате подушка безопасности может сработать неконтролируемо и привести к серьезным травмам или смерти.

Opel призвал владельцев проверить идентификационный номер автомобиля, чтобы выяснить, отзывают ли его, и записаться на бесплатный ремонт.

В перечень моделей, указанных в уведомлении, вошли:

— Opel Astra (03.01.2005 — 11.06.2014);

— Opel Astra 10 (24.02.2009 — 23.08.2018);

— Opel Cascada (08.05.2012 — 22.08.2018);

— Opel Meriva (05.02.2009 — 24.03.2017);

— Opel Mokka (15.12.2011 — 06.06.2018);

— Opel Vectra (04.07.2003 — 10.10.2008);

— Opel Signum (16.02.2005 — 19.06.2008);

— Opel Zafira (25.02.2011 — 26.07.2016).

Takata Corporation — японская компания, которая производила автокомпоненты. Их подушки безопасности устанавливались на миллионы автомобилей по всему миру в 1990–2010-х годах.

