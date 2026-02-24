В Саратове назначили исполняющего полномочия главы города
Игоря Молчанова назначили исполняющим полномочия главы Саратова. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«В связи с переходом на работу в областное правительство Михаила Александровича Исаева исполнять полномочия главы Саратова предложил Игорю Александровичу Молчанову», — говорится в сообщении.
Материал дополняется
