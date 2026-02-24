 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Саратове назначили исполняющего полномочия главы города

Фото: busargin_r / Telegram
Фото: busargin_r / Telegram

Игоря Молчанова назначили исполняющим полномочия главы Саратова. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В связи с переходом на работу в областное правительство Михаила Александровича Исаева исполнять полномочия главы Саратова предложил Игорю Александровичу Молчанову», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Минаева
Роман Бусаргин Саратовская область Саратов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Челябинске экс-сотрудницу МВД осудили по делу о незаконной миграции Общество, 16:12
Суд не нашел вины медиков ФСИН в смерти Навального Политика, 16:09
Корпоративные облигации: что это такое, виды, доходность и риски База знаний, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США Политика, 15:58
В Саратове назначили исполняющего полномочия главы города Политика, 15:57
РПЛ рассказала о подготовке к рестарту сезона в сложных погодных условиях Спорт, 15:55
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю Политика, 15:53
Матвиенко призвала Париж и Лондон к ответу после данных о «грязной бомбе» Политика, 15:50
Дело против футболиста ПСЖ об изнасиловании передали в суд Спорт, 15:42
Эксперты назвали возможный уровень падения курса биткоина Крипто, 15:40
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желания Образование, 15:39
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Политика, 15:37