В иранском аэропорту у дипломата конфисковали модем Starlink и телефон

Фото: Matyas Rehak / Shutterstock

Модем Starlink и спутниковый телефон забрали у голландского дипломата, прибывшего в Иран, сообщило агентство ISNA в телеграм-канале.

«В феврале багаж голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту после того, как он отказался пройти через рентгеновский аппарат», — говорится в сообщении.

Starlink не лицензирован для работы в Иране. SpaceX не получила разрешения от иранского правительства на предоставление услуг на территории Исламской Республики, и терминалы не продаются и не поддерживаются официально для иранских клиентов.

Нелегальный ввоз, хранение и использование терминалов трактуется как контрабанда и нарушение национальных правил.

Многие устройства попадают в Иран из соседних государств и продаются на черном рынке по значительно завышенным ценам. Иран контролирует интернет и телекоммуникации в стране, стремясь ограничить доступ к иностранным источникам информации.