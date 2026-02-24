 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В иранском аэропорту у дипломата конфисковали модем Starlink и телефон

Фото: Matyas Rehak / Shutterstock
Фото: Matyas Rehak / Shutterstock

Модем Starlink и спутниковый телефон забрали у голландского дипломата, прибывшего в Иран, сообщило агентство ISNA в телеграм-канале.

«В феврале багаж голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту после того, как он отказался пройти через рентгеновский аппарат», — говорится в сообщении.

WSJ узнала о тайной отправке США тысяч Starlink в Иран
Политика
Фото:Pit Stock / Shutterstock

Starlink не лицензирован для работы в Иране. SpaceX не получила разрешения от иранского правительства на предоставление услуг на территории Исламской Республики, и терминалы не продаются и не поддерживаются официально для иранских клиентов.

Нелегальный ввоз, хранение и использование терминалов трактуется как контрабанда и нарушение национальных правил.

Многие устройства попадают в Иран из соседних государств и продаются на черном рынке по значительно завышенным ценам. Иран контролирует интернет и телекоммуникации в стране, стремясь ограничить доступ к иностранным источникам информации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Полина Минаева
Иран дипломат Нидерланды Starlink
Материалы по теме
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink
Политика
Эксперты рассказали, как Starlink смог увидеть и отключить россиян
Технологии и медиа
Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20