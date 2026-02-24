Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук

Ирина Шевчук (Фото: РИА Новости)

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) ее дочь актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

Она рассказала, что мать скончалась после продолжительной болезни. Конкретный диагноз Афанасьева-Шевчук не озвучила.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — написала актриса.

Когда и где состоятся похороны, она не уточнила.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, в школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым, он скончался в 2020 году.

В фильмографии актрисы более 50 работ, среди них фильм «А зори здесь тихие», в котором она сыграла Риту Осянину. Кроме того, актриса участвовала в фильмах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.