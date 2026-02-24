 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук

Ирина Шевчук
Ирина Шевчук (Фото: РИА Новости)

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) ее дочь актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

Она рассказала, что мать скончалась после продолжительной болезни. Конкретный диагноз Афанасьева-Шевчук не озвучила.

«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — написала актриса.

Когда и где состоятся похороны, она не уточнила.

Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, в школьные годы вместе с семьей переехала в Киев. Была замужем за композитором Александром Афанасьевым, он скончался в 2020 году.

В фильмографии актрисы более 50 работ, среди них фильм «А зори здесь тихие», в котором она сыграла Риту Осянину. Кроме того, актриса участвовала в фильмах «Там вдали, за рекой», «Приключения желтого чемоданчика», «Абитуриентка» и других.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
актриса смерть болезнь
Материалы по теме
В Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным
Политика
Двукратная чемпионка WNBA и экс-баскетболистка «Надежды» умерла в 43 года
Спорт
Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Поморье подросток признался в убийстве спящей матери Общество, 14:41
Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае Спорт, 14:32
Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании Спорт, 14:30
Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва Политика, 14:30
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше заменить арест на залог Политика, 14:29
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети Технологии и медиа, 14:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики Спорт, 14:25
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России Политика, 14:19
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук Общество, 14:14
Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона Политика, 14:11
Автоюрист назвал главную опасность автомобилей с правым рулем Авто, 14:09
Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров Политика, 14:06
Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе Общество, 14:02