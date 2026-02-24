 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Поморье подросток признался в убийстве спящей матери

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Несовершеннолетний житель Архангельской области признался в убийстве собственной матери, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Убийство произошло в городе Няндома. По данным следствия, ночью 22 февраля 17-летний юноша пробрался в комнату к спящей матери и несколько раз ударил ее ножом на почве личной неприязни. После он спрятал тело в погреб и скрылся. Сейчас молодой человек задержан.

СК рассказал о попрошайничестве в семье убитого в Петербурге мальчика
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство; максимальное наказание — пожизненное заключение, однако оно не применяется к лицам младше 18 лет).

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дал признательные показания», — сообщили в СК.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Архангельская область убийство подросток мать уголовное дело
Материалы по теме
Присяжные признали главу азербайджанской диаспоры виновным в убийстве
Политика
Тела женщины и ребенка нашли в сельском овраге в Оренбургской области
Общество
В Подмосковье ребенок погиб при катании на привязанной к машине ватрушке
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Челябинске экс-сотрудницу МВД осудили по делу о незаконной миграции Общество, 16:12
Суд не нашел вины медиков ФСИН в смерти Навального Политика, 16:09
Корпоративные облигации: что это такое, виды, доходность и риски База знаний, 16:04
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Reuters узнал об оружейной сделке Ирана и Китая, угрожающей США Политика, 15:58
В Саратове назначили исполняющего полномочия главы города Политика, 15:57
РПЛ рассказала о подготовке к рестарту сезона в сложных погодных условиях Спорт, 15:55
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
США перебросили к Ирану более 150 самолетов за неделю Политика, 15:53
Матвиенко призвала Париж и Лондон к ответу после данных о «грязной бомбе» Политика, 15:50
Дело против футболиста ПСЖ об изнасиловании передали в суд Спорт, 15:42
Эксперты назвали возможный уровень падения курса биткоина Крипто, 15:40
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желания Образование, 15:39
Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Политика, 15:37