В Поморье подросток признался в убийстве спящей матери

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Несовершеннолетний житель Архангельской области признался в убийстве собственной матери, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Убийство произошло в городе Няндома. По данным следствия, ночью 22 февраля 17-летний юноша пробрался в комнату к спящей матери и несколько раз ударил ее ножом на почве личной неприязни. После он спрятал тело в погреб и скрылся. Сейчас молодой человек задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство; максимальное наказание — пожизненное заключение, однако оно не применяется к лицам младше 18 лет).

«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый дал признательные показания», — сообщили в СК.