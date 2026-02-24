 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети

Фото: PhotoGranary02 / Shutterstock
Фото: PhotoGranary02 / Shutterstock

Три китайские ИИ-компании — DeepSeek, Moonshot и MiniMax — неправомерно использовали чат-бот Claude для улучшения собственных моделей, создав более 16 млн взаимодействий через 24 тыс. поддельных аккаунтов. Об этом заявила Anthropic в Х.

«Лаборатории создали более 24 000 мошеннических аккаунтов и сгенерировали свыше 16 миллионов взаимодействий с Claude, извлекая его возможности для обучения и улучшения собственных моделей», — говорится в сообщении.

Как утверждает Anthropic, компании применяли метод «дистилляции» — обучение собственной модели на ответах более продвинутой системы. Этот подход широко используется в индустрии, однако в данном случае, по версии компании, он применялся с нарушением условий использования и региональных ограничений.

OpenAI заявила, что конкурента ChatGPT из Китая учили c помощью ее модели
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В Anthropic выразили обеспокоенность тем, что подобные действия могут привести к использованию полученных технологий в военных, разведывательных и системах наблюдения. В компании заявили, что такие атаки становятся все более масштабными и изощренными, и призвали к координированным мерам со стороны отрасли и властей.

В конце января 2025 года OpenAI заявила, что китайский ИИ-стартап DeepSeek при разработке своего чат-бота DeepSeek-R1 использовал модели американской компании. По данным OpenAI, DeepSeek применил метод «дистилляции». В компании отметили, что китайские разработчики регулярно пытаются использовать американские наработки, и сообщили о сотрудничестве с властями США для предотвращения получения технологий конкурентами и противниками.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
DeepSeek искусственный интеллект Китай
