Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Сотрудник ООО «Экотранс» Хайрулло Ибадулаев, который спас ребенка, выпавшего с седьмого этажа в Санкт-Петербурге, рассказал РБК о своем самочувствии и обстоятельствах произошедшего.

По его словам, сейчас он проходит медицинское обследование. «Все у меня пока нормально. Сейчас едем в клинику, будем полностью обследоваться», — сообщил он. После происшествия Ибадулаева доставили в больницу на машине скорой помощи, которую вызвали прибывшие на место сотрудники полиции. «Скорая сделала укол на месте и отвезла в больницу. В тот вечер я был на работе», — уточнил он.

Ибадулаев рассказал, что после госпитализации столкнулся с трудностями. По его словам, в Городской Мариинской больнице у него попросили деньги, однако при себе средств не было. Позже ему помог соотечественник, который вызвал такси и отправил его по нужному адресу.

Сейчас поддержку оказывает консульство Узбекистана, представители дипмиссии выразили готовность взять на себя расходы, связанные с лечением. При этом семья спасенного ребенка с ним на связь не выходила, сказал Хайрулло.

Мужчина добавил, что продолжает испытывать боли в животе, у него есть синяки, забинтована и болит рука. В ближайшее время он планирует пройти полное обследование, включая томографию.

«То, что я сделал, — не ради благодарности или положительных отзывов», — подчеркнул он.

Гендиректор ООО «Экотранс» Павел Рулев сообщил ранее РБК, что Ибадулаев получит премию. Он уточнил, что Ибадулаев работает в его организации около двух месяцев.

Ибадулаев — 37-летний гражданин Узбекистана, отец четверых детей. 22 февраля он, работая на Петрозаводской улице в Петербурге, поймал выпавшего из окна ребенка и оказал ему первую помощь. Как писала «Фонтанка», мужчина получил перелом ребер, а мальчик — перелом ноги. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил соотечественника медалью «Жасорат» («Мужество»).