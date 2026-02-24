 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Сотрудник ООО «Экотранс» Хайрулло Ибадулаев, который спас ребенка, выпавшего с седьмого этажа в Санкт-Петербурге, рассказал РБК о своем самочувствии и обстоятельствах произошедшего.

По его словам, сейчас он проходит медицинское обследование. «Все у меня пока нормально. Сейчас едем в клинику, будем полностью обследоваться», — сообщил он. После происшествия Ибадулаева доставили в больницу на машине скорой помощи, которую вызвали прибывшие на место сотрудники полиции. «Скорая сделала укол на месте и отвезла в больницу. В тот вечер я был на работе», — уточнил он.

Ибадулаев рассказал, что после госпитализации столкнулся с трудностями. По его словам, в Городской Мариинской больнице у него попросили деньги, однако при себе средств не было. Позже ему помог соотечественник, который вызвал такси и отправил его по нужному адресу.

Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию
Общество
Фото:Василий Федосенко / ТАСС

Сейчас поддержку оказывает консульство Узбекистана, представители дипмиссии выразили готовность взять на себя расходы, связанные с лечением. При этом семья спасенного ребенка с ним на связь не выходила, сказал Хайрулло.

Мужчина добавил, что продолжает испытывать боли в животе, у него есть синяки, забинтована и болит рука. В ближайшее время он планирует пройти полное обследование, включая томографию.

«То, что я сделал, — не ради благодарности или положительных отзывов», — подчеркнул он.

Гендиректор ООО «Экотранс» Павел Рулев сообщил ранее РБК, что Ибадулаев получит премию. Он уточнил, что Ибадулаев работает в его организации около двух месяцев.

Ибадулаев — 37-летний гражданин Узбекистана, отец четверых детей. 22 февраля он, работая на Петрозаводской улице в Петербурге, поймал выпавшего из окна ребенка и оказал ему первую помощь. Как писала «Фонтанка», мужчина получил перелом ребер, а мальчик — перелом ноги. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил соотечественника медалью «Жасорат» («Мужество»).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Софья Полковникова
Санкт-Петербург Узбекистан
Материалы по теме
Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию
Общество
Жена дворника, спасшего ребенка в Петербурге, рассказала о мечтах супруга
Общество
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Поморье подросток признался в убийстве спящей матери Общество, 14:41
Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае Спорт, 14:32
Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании Спорт, 14:30
Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва Политика, 14:30
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше заменить арест на залог Политика, 14:29
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети Технологии и медиа, 14:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики Спорт, 14:25
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России Политика, 14:19
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук Общество, 14:14
Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона Политика, 14:11
Автоюрист назвал главную опасность автомобилей с правым рулем Авто, 14:09
Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров Политика, 14:06
Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе Общество, 14:02