Поймавшему выпавшего ребенка дворнику пообещали премию
Дворник ООО «Экотранс» Хайрулло Ибадулаев, который спас выпавшего с седьмого этажа ребенка в Петербурге, получит премию, рассказал РБК гендиректор компании Павел Рулев.
«Это хороший сотрудник — и как человек, и как специалист. Безусловно, мы отметим его поступок и выплатим премию. Однако главная благодарность должна исходить от семьи спасенного ребенка и тех, кто искренне ценит его поступок», — подчеркнул Рулев.
Он уточнил, что Ибадулаев работает в его организации около двух месяцев. При этом гендиректор подчеркнул, что компания уже более десяти лет старается набирать в штат «порядочных и профессиональных людей».
Ибадулаев — 37-летний гражданин Узбекистана, отец четверых детей. В воскресенье он, работая на Петрозаводской улице в Петербурге, поймал выпавшего из окна ребенка и оказал ему первую помощь. Как писала «Фонтанка», мужчина получил перелом ребер, а мальчик — перелом ноги. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил соотечественника медалью «Жасорат» («Мужество»).
