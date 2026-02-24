Пушилин сообщил о боях на окраинах Святогорска в ДНР
На окраинах Святогорска в Донецкой народной республике идут бои, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Мы наблюдаем очень внимательно. Уже видите, и на окраинах Святогорска боевые действия», — сказал он.
Он также отметил, что продвижение войск приближает решение проблемы водоснабжения региона.
«Понимаем, что не за горами, когда будет освобожден Славянск, тогда уже канал Северский Донец — Донбасс все-таки заработает в полную силу и мы сможем быть обеспечены водой», — заключил он.
9 февраля Пушилин заявлял о продвижении армии в ДНР в направлении Славянска. Тогда же он сообщал, что части российской армии улучшили позиции в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово.
