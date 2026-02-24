 Перейти к основному контенту
0

В Петербурге простились с солистом Shortparis Николаем Комягиным

Николай Комягин
Николай Комягин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Петербурге прошло прощание с лидером музыкальной группы Shortparis Николаем Комягиным, передают «Фонтанка» и «78».

Отпевание прошло в Феодоровском соборе в центре города, гроб с телом умершего закрыт. После церемонии артиста похоронят на Смоленском кладбище.

Комягин умер 20 февраля, ему было 39 лет. О смерти музыканта сообщила журналистка Ксения Собчак: по ее словам, артисту стало плохо во время тренировки по боксу, у него остановилось сердце.

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Общество
Вокалист группы &laquo;Shortparis&raquo; Николай Комягин

Комягин родился в Новокузнецке Кемеровской области. В 2010 году переехал в Санкт-Петербург, в 2012-м — собрал Shortparis. Группа открывала петербургские концерты нескольких западных коллективов, а также участвовала в международных музыкальных фестивалях — в частности, STEREOLETO и Mercedez-Benz Fashion Week Russia.

Песни Shortparis звучали в фильмах «Жена Чайковского» и «Капитан Волконогов бежал», а также в сериале «Фишер». Кроме того, Комягин сыграл поэта Владимира Маяковского в фантастическом сериале «Карамора», а также снялся в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» о ленинградской рок-культуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
смерть похороны музыка прощание
