0

Лондон ввел санкции против «Транснефти» и нескольких банков

Под ограничительные меры попали российские банки, а также несколько десятков судов. Москва считает западные санкции незаконными
Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС

Великобритания объявила о расширении санкций в отношении России, говорится на сайте британского правительства. Ограничительные меры введены против физических и юридических лиц, а также в отношении нескольких десятков судов. Всего в списке 300 новых позиций.

Среди компаний, попавших под санкции, — «Транснефть» и «Газпром СПГ Портовая». Кроме того, ограничительные меры введены против Абсолют Банка, банков «Ак Барс» и «Аверс», а также Фора-банка, Ланта-банка и Точка Банка.

Бумаги «Транснефти» упали после попадания компании под британские санкции
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Санкции Лондона приурочены к годовщине начала военной операции на Украине, отмечают в правительстве Британии. Министр иностранных дел королевства Иветт Купер отправилась в Киев, где объявила о выделении £30 млн на укрепление энергетической устойчивости с страны. Общая сумма, уже выделенная на поддержку Украины, составляет £21,8 млрд.

«Мы будем и впредь поддерживать народ Украины и защищать европейскую безопасность. Безопасность Украины — это наша безопасность», — сказала Купер.

Москва считает санкции Запада незаконными. При этом в Кремле отмечали, что у России выработался иммунитет на ограничительные меры.

Страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России
Политика
Кая Каллас

Евросоюз ранее не смог принять 20-й пакет санкций против России и одобрить предоставление Киеву кредита на €90 млрд из-за вето со стороны Венгрии. Глава МИД страны Петер Сийярто пояснял, что будет блокировать этот кредит, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

По словам Сийярто, Украина шантажирует Венгрию, «препятствуя транзиту нефти в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией». По его словам, таким образом Киев пытается вызвать перебои в поставках в Венгрию и поднять цены на топливо перед выборами. Они пройдут в апреле.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

