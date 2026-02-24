 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 24 февраля ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха составит около −3 градусов, влажность — 84%, восточный ветер будет дуть со скоростью около 3,4 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 745 мм ртутного столба.

До конца недели погодные условия в столице останутся преимущественно зимними. Дневные температуры колеблются от −3 до −5 градусов, а ночью могут опускаться до −8. Не исключены снегопады, которые варьируются от легких до умеренных, особенно в вечерние часы. Атмосферное давление изменится незначительно, оставаясь в пределах 746 мм ртутного столба. Таким образом, Москву ожидает типичная февральская погода.

Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине Политика, 08:25
«Заплати, чтобы найти работу»: что не так с американским рынком трудаПодписка на РБК, 08:09
Глава «Байкал Электроникс» сравнил создание ОМК с участием в лотерее Технологии и медиа, 08:05
«Самое сильное резюме, что я видел»: как добиться такой реакции рекрутера Образование, 08:01
Глава «Байкал Электроникс» — РБК: «Теперь всегда готовимся к худшему»Подписка на РБК, 08:00
Т-банк запустил ИИ-анализатор офлайн-разговоров с клиентами Технологии и медиа, 08:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов Политика, 07:53
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова Политика, 07:41
Московский аукционный дом проведет торги искусством на 1 млрд руб. Технологии и медиа, 07:30
«Сложно будет всем». Как замедление экономики в 2026-м повлияет на рынокПодписка на РБК, 07:30
Силы ПВО сбили за ночь 79 дронов над регионами России Политика, 07:24
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
В Самарской области ввели режим закрытого неба «Ковер» Политика, 07:16