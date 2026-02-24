Москвичей предупредили о снегопадах до конца февраля

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 24 февраля ждет снежный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха составит около −3 градусов, влажность — 84%, восточный ветер будет дуть со скоростью около 3,4 м/с. Атмосферное давление останется в пределах 745 мм ртутного столба.

До конца недели погодные условия в столице останутся преимущественно зимними. Дневные температуры колеблются от −3 до −5 градусов, а ночью могут опускаться до −8. Не исключены снегопады, которые варьируются от легких до умеренных, особенно в вечерние часы. Атмосферное давление изменится незначительно, оставаясь в пределах 746 мм ртутного столба. Таким образом, Москву ожидает типичная февральская погода.