WSJ узнала о проблемах с канализацией на авианосце Gerald Ford

Авианосец Gerald Ford (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni / U.S. Navy / Getty Images)

На авианосце США Gerald Ford, находящемся в море с июня 2025 года, ежедневно возникали проблемы с канализацией, но сейчас ситуация улучшается. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо ВМС США.

Авианосец находится в море с июня 2025 года: сначала его перенаправили из Средиземного моря в Карибский бассейн, а затем продлили миссию и отправили на Ближний Восток для поддержки возможных ударов по Ирану. В итоге экипаж уже отсутствует дома восемь месяцев и срок развертывания может достигнуть 11 месяцев — это станет рекордом по продолжительности непрерывной службы для кораблей ВМС США.

Одна из служащих на корабле заявила газете, что задумывается об уходе из ВМС после почти года разлуки со своей маленькой дочерью.

Отец одного из военных Джами Проссер сообщил, что его сын пропустил смерть своего прадеда, развод сестры и проблемы со здоровьем брата во время текущего развертывания «Форда». Кроме того, в разговоре с отцом сын упоминал проблемы с туалетами на корабле, не вдаваясь в подробности.

Представитель ВМС подтвердил WSJ, что система канализации испытывала сбои — в среднем один вызов на обслуживание в день, — но отметил, что ситуация улучшается и это не влияет на выполнение миссии.

В середине января NPR со ссылкой на мать одного из моряков сообщило, что на авианосце USS Gerald R. Ford, который на тот момент семь месяцев находился в развертывании в рамках наращивания сил США в Карибском регионе, возникли серьезные проблемы с туалетной системой. По данным NPR, на борту находятся 4,6 тыс. моряков. Согласно письму инженерного отдела авианосца от марта 2025 года, моряки работали до 19 часов в сутки, чтобы обнаружить и устранить протечки. В июле и августе переписка между руководством и инженерным отделом становилась все более напряженной. Как пишет издание, ВМС знали о проблеме еще до завершения строительства авианосца.

Временное решение с кислотной промывкой труб стоит $400 тыс. за процедуру и не может применяться во время развертывания. Долгосрочное решение будет дорогим и займет годы, хотя флот утверждает, что ситуация постепенно улучшается.