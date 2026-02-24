Бывшего топ-менеджера Google назвали кандидатом на пост главы Би-би-си

Мэтт Бриттин (Фото: Christoph Hardt / imago-images.de / Global Look Press)

Бывшего президента Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Мэтта Бриттина рассматривают как одного из основных кандидатов на должность генерального директора Би-би-си после того, как несколько претендентов отказались участвовать в конкурсе. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Бриттина называют возможным преемником Тима Дэви, ушедшего с поста гендиректора Би-би-си в ноябре. Один из источников назвал Бриттина главным кандидатом на прохождение в последующие этапы.

Как сообщается, от участия в конкурсе отказались исполнительный директор Apple TV Джей Хант и бывший гендиректор Channel 4 Алекс Махон — к кандидатам обращались рекрутеры, но те решили не претендовать на должность.

Источники также отмечают, что потенциальному руководителю без опыта работы в общественном вещании предстоит выстраивать взаимодействие с председателем Би-би-си Самиром Шахом и с правительством.

В публикации говорится, что, если Бриттина назначат гендиректором Би-би-си, ему могут подобрать заместителя, чтобы компенсировать недостаток редакционного опыта. На эту роль, по данным источников, рассматривают Родри Талфана Дэвиса, который временно исполняет должность гендиректора компании.

Бриттин работал в Google почти два десятилетия и покинул компанию в прошлом году. В феврале 2025 года он вошел в совет директоров Guardian Media Group в качестве независимого директора.

В ноябре бывший генеральный директор Би-би-си Тим Дэви подал в отставку из-за критики в адрес документального фильма BBC Panorama, который ввел зрителей в заблуждение, перемонтировав речь президента США Дональда Трампа.