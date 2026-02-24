Т-банк запустил ИИ-анализатор офлайн-разговоров с клиентами

Новый инструмент речевой аналитики, который запустила группа «Т-Технологии» (головная компания финансовой группы, в которую входит Т-банк), дает возможность бизнесу анализировать разговоры сотрудников с клиентами в точках продаж и обслуживания, сообщила РБК пресс-служба компании.

«По нашим оценкам, рынок речевой аналитики офлайн-коммуникации в России составляет около 8,5 млрд руб. и имеет потенциал для дальнейшего роста», — прокомментировал нововведение вице-президент и главный технический директор Т-банка Игорь Маслов.

Теперь кроме традиционного анализа звонков и чатов контакт-центров платформа может обрабатывать записи с аудиобейджей и микрофонов: устройство записывает диалоги сотрудника в течение смены, после чего записи передаются на платформу VoiceKit, где технология распознавания речи обрабатывает и расшифровывает аудио.

Инструмент разработан на базе большой языковой модели T-Pro для анализа коммуникаций. Он способен отвечать на конкретные бизнес-запросы, которые пользователи могут формулировать в свободном формате. «Например, в ретейле запросы могут звучать как «каких товаров не хватило клиентам», «почему клиент отказался от дополнительной услуги», — пояснили в компании.

Платформа речевой аналитики может помочь компаниям понять, системна ли та или иная проблема, с помощью быстрого умного поиска и анализа сразу множества коммуникаций.

Речевая аналитика ориентирована на бизнесы с большим количеством офлайн-контактов с клиентами: розничные сети, фитнес-клубы, кафе и рестораны и прочие. Инструмент уже протестирован в работе компаний в непродуктовом ретейле и сфере обслуживания, уточнили в пресс-службе.