В Самарской области ввели режим закрытого неба «Ковер»
Режим «Ковер» ввели на территории Самарской области из-за угрозы подлета беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.
«На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим «Ковер». Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал глава области.
В пресс-службе Росавиации добавили, что аэропорт Самары (Курумоч) закрыли для полетов.
План «Ковер» — это специальный режим закрытия неба над определенной территорией, при котором воздушное пространство ограничивается или полностью закрывается для гражданской авиации из‑за угрозы в воздухе.
Последний раз режим «Ковер» в Самарской области вводили 21 февраля, тогда же в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Как позднее сообщил Федорищев, ВСУ нанесли удары по двум промышленным площадкам на территории региона. Никто не пострадал.
