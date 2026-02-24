В Самарской области ввели режим закрытого неба «Ковер»

Режим «Ковер» ввели на территории Самарской области из-за угрозы подлета беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.

«На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим «Ковер». Действуют ограничения в воздушном пространстве», — написал глава области.

В пресс-службе Росавиации добавили, что аэропорт Самары (Курумоч) закрыли для полетов.

План «Ковер» — это специальный режим закрытия неба над определенной территорией, при котором воздушное пространство ограничивается или полностью закрывается для гражданской авиации из‑за угрозы в воздухе.

Последний раз режим «Ковер» в Самарской области вводили 21 февраля, тогда же в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. Как позднее сообщил Федорищев, ВСУ нанесли удары по двум промышленным площадкам на территории региона. Никто не пострадал.