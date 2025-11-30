Залужный назвал ядерное оружие гарантией безопасности для Украины
Экс-главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о необходимости эффективных гарантий безопасности для Украины, среди которых, в частности, может быть вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории ядерного оружия. Его слова передает The Telegraph.
По мнению Залужного, по достижении мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям. Однако, по его словам, это невозможно «без эффективных гарантий безопасности».
«Такие гарантии безопасности могут включать в себя: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного военного контингента союзников, способного противостоять России», — считает он.
Президент России Владимир Путин не раз говорил, что у России нет никакого резона атаковать государства НАТО.
Бывший главком ВСУ также заявлял, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. Как отметил Залужный, «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой». По его мнению, тот факт, что каждый раз условия «не становятся лучше для Украины», очевиден.
В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины станет ее выживание.
В июне, объясняя, почему российские войска продвигаются за пределами территорий, включенных в состав России, Путин сказал, что считает русских и украинцев одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», — заявил он, уточнив, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле.
В конце ноября США представили свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. После консультаций с европейскими и украинскими представителями в Женеве США сократили документ до 22 положений.
В начале сентября российский президент сказал, что Москва будет уважать гарантии безопасности для России и Украины.
Ранее, 27 ноября, Путин заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». В Киеве говорили, что пока Зеленский президент Украины, он не подпишет отказ от территорий.
