Военная операция на Украине⁠,
0

Залужный назвал ядерное оружие гарантией безопасности для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
В число названных Залужным гарантий входят вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории или военного контингента союзных стран
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Экс-главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил о необходимости эффективных гарантий безопасности для Украины, среди которых, в частности, может быть вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории ядерного оружия. Его слова передает The Telegraph.

По мнению Залужного, по достижении мира «можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства» благодаря инновациям и технологиям. Однако, по его словам, это невозможно «без эффективных гарантий безопасности».

«Такие гарантии безопасности могут включать в себя: вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на территории Украины или размещение крупного военного контингента союзников, способного противостоять России», — считает он.

Президент России Владимир Путин не раз говорил, что у России нет никакого резона атаковать государства НАТО.

Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине
Политика
Сергей Лавров

Бывший главком ВСУ также заявлял, что Украина может заключить мир с Россией, даже если не добьется «полной победы», к которой стремится. Как отметил Залужный, «война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой». По его мнению, тот факт, что каждый раз условия «не становятся лучше для Украины», очевиден.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины станет ее выживание.

В июне, объясняя, почему российские войска продвигаются за пределами территорий, включенных в состав России, Путин сказал, что считает русских и украинцев одним народом. «В этом смысле вся Украина наша», — заявил он, уточнив, что Россия исходит из реалий, которые складываются на земле.

В конце ноября США представили свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. После консультаций с европейскими и украинскими представителями в Женеве США сократили документ до 22 положений.

В начале сентября российский президент сказал, что Москва будет уважать гарантии безопасности для России и Украины.

Ранее, 27 ноября, Путин заявил, что украинские войска должны уйти с занимаемых ими территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». В Киеве говорили, что пока Зеленский президент Украины, он не подпишет отказ от территорий.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Валерий Залужный Украина гарантии безопасности
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
