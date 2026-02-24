Береговая охрана США начала расследование из-за свастики в туалете

Береговая охрана США начала внутреннее расследование после того, как в центре подготовки новобранцев нарисовали свастику. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, инструктор центра Кейп-Мей в Нью-Джерси обнаружил рисунок на стене мужского туалета вечером в четверг. Коменданта береговой охраны адмирала Кевина Ландея проинформировали о случившемся в субботу, после чего он вылетел из Вашингтона, чтобы поговорить с сотрудниками центра и 900 новобранцами.

В понедельник береговая охрана выпустила заявление, в котором сказано, что любое изображение свастики — недопустимо, а сам рисунок убрали со стены.

«Любой, кто придерживается или продвигает ненависть или экстремистскую идеологию, — убирайтесь вон. Вам не место в береговой охране Соединенных Штатов, и мы отвергаем вас», — говорится в заявлении Ландея.

Как отмечает The Washington Post, в ноябре 2025 года Ландей подвергся серьезной проверке после того, как служба пересмотрела формулировки в своем руководстве по борьбе с притеснением на рабочем месте. В новом документе свастику охарактеризовали как «потенциально вызывающий разногласия» символ.

Сам адмирал, исполнявший обязанности коменданта, объявил эти изображения запрещенными, однако новое руководство все равно вступило в силу. В ответ сенаторы-демократы отложили выдвижение Ландея на пост коменданта береговой охраны до тех пор, пока документ не будет изменен. После этого формулировки в руководстве исправили.