Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции

Посол США во Франции Чарльз Кушнер не явился во французский МИД, куда его вызвали из-за слов о смерти ультраправого активиста Квентина Деранка. Теперь Кушнеру запретят «прямой доступ» к членам французского правительства, сообщает France24.

«Столкнувшись с этим очевидным непониманием основных требований, предъявляемых к миссии посла, которая предполагает представление своей страны, министр [иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро] потребовал, чтобы ему больше не разрешали прямой доступ к членам французского правительства», — заявили в МИД Франции.

Материал дополняется