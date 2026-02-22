 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посла США Кушнера вызовут в МИД Франции

Поводом для вызова свата Трампа стало заявление посольства США по поводу смерти ультраправого активиста после драки с антифашистами. Дипмиссия заявила об угрозе левых радикалов. Глава МИД Франции призвал не политизировать трагедию
Чарльз Кушнер
Чарльз Кушнер (Фото: Alexis Sciard / IMAGO / Global Look Press)

Американского посла во Франции Чарльза Кушнера вызовут в МИД из-за комментариев по поводу смерти ультраправого активиста Квентина Деранка после столкновений с антифашистами в Лионе, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, передает France Info.

«Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию <...> в политических целях», — сказал он, добавив, что Франция «не нуждается в уроках в вопросах насилия, особенно от международной реакционной среды».

Чарльз Кушнер — отец Джареда Кушнера, который женат на дочери президента США Дональда Трампа Иванке.

20 февраля посольство США во Франции опубликовало заявление по поводу гибели Деранка, отметив, что это «должно вызывать беспокойство у всех нас». «Радикальное левое движение, склонные к насилию, находятся на подъеме, и его роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу, которую он представляет для общественной безопасности», — говорится в публикации дипмиссии в Х.

Politico узнало о просьбе Мелони к Макрону отложить «саммит дружбы»
Политика

Кушнера вызывали в МИД Франции прошедшим летом. Тогда поводом было его письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором глава американской дипмиссии выразил «глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны правительства по борьбе с ним», писала Le Figaro. Также Кушнер заявил, что «почти половина молодых французов говорят, что никогда не слышали о холокосте» и это «заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ».

МИД Франции счел, что эти высказывания американского дипломата нарушают Венскую конвенцию 1961 года. Речь идет об «обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств», уточнили в министерстве. Там добавили, что эти заявления также «не соответствуют качеству трансатлантической связи между Францией и Соединенными Штатами и доверию, которое должно возникнуть между союзниками».

Хотя французский МИД отверг «неприемлемые утверждения» Кушнера, Париж признал ухудшение ситуации с антисемитизмом в стране, подчеркнув, что «французские власти демонстрируют полную мобилизацию» в этом отношении.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Франция США
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Как Макрон начал готовить Францию к приходу ультраправого президента
Политика
Трамп обвинил левых радикалов в «демонизации», повлекшей убийство Кирка
Политика
Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Bloomberg узнал о нестандартной проверке в США сделки Netflix и Warner Бизнес, 16:27
Как сменившие гражданство россияне выступили за другие сборные на ОИ-2026 Спорт, 16:17
Кросби не сыграет за сборную Канады в финальном матче Олимпиады Спорт, 16:14
Зеленский сообщил о нескольких задержаниях по делу о теракте во Львове Политика, 16:11
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады Спорт, 16:07
В Николаеве прогремел взрыв в третий раз с начала суток Политика, 16:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Маск ответил на вопрос о счастье Политика, 15:56
Россиянку дисквалифицировали за чужие лыжи. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:55
Economic Times сообщила об аварии с индийским истребителем Tejas Общество, 15:55
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 10 Политика, 15:53
Как уволиться, если работа не нравится и хочется уйти Образование, 15:46
The Times рассказала, в чем Украина уступает России в зоне конфликта Политика, 15:44