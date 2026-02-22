Посла США Кушнера вызовут в МИД Франции

Поводом для вызова свата Трампа стало заявление посольства США по поводу смерти ультраправого активиста после драки с антифашистами. Дипмиссия заявила об угрозе левых радикалов. Глава МИД Франции призвал не политизировать трагедию

Чарльз Кушнер (Фото: Alexis Sciard / IMAGO / Global Look Press)

Американского посла во Франции Чарльза Кушнера вызовут в МИД из-за комментариев по поводу смерти ультраправого активиста Квентина Деранка после столкновений с антифашистами в Лионе, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, передает France Info.

«Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию <...> в политических целях», — сказал он, добавив, что Франция «не нуждается в уроках в вопросах насилия, особенно от международной реакционной среды».

Чарльз Кушнер — отец Джареда Кушнера, который женат на дочери президента США Дональда Трампа Иванке.

20 февраля посольство США во Франции опубликовало заявление по поводу гибели Деранка, отметив, что это «должно вызывать беспокойство у всех нас». «Радикальное левое движение, склонные к насилию, находятся на подъеме, и его роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу, которую он представляет для общественной безопасности», — говорится в публикации дипмиссии в Х.

Кушнера вызывали в МИД Франции прошедшим летом. Тогда поводом было его письмо французскому президенту Эмманюэлю Макрону, в котором глава американской дипмиссии выразил «глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны правительства по борьбе с ним», писала Le Figaro. Также Кушнер заявил, что «почти половина молодых французов говорят, что никогда не слышали о холокосте» и это «заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ».

МИД Франции счел, что эти высказывания американского дипломата нарушают Венскую конвенцию 1961 года. Речь идет об «обязанности не вмешиваться во внутренние дела государств», уточнили в министерстве. Там добавили, что эти заявления также «не соответствуют качеству трансатлантической связи между Францией и Соединенными Штатами и доверию, которое должно возникнуть между союзниками».

Хотя французский МИД отверг «неприемлемые утверждения» Кушнера, Париж признал ухудшение ситуации с антисемитизмом в стране, подчеркнув, что «французские власти демонстрируют полную мобилизацию» в этом отношении.