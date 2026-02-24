 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий

Медведев — Каллас: российские военные могут въехать в ЕС без виз, как в 1945-м
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные могут въехать в Шенгенскую зону без виз, «как в 1812-м или 1945-м году», написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

«Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал Медведев, комментируя заявление Каллас.

В заключении зампред Совбеза поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции
Политика
Кая Каллас

О том, что ЕС изучает возможность запрета на поездки в страны сообщества всем участникам военной операции на Украины, в конце января сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер.

Как писало Politico, с таким предложением выступила Эстония. Таллин аргументировал свою позицию опасениями, что по завершении конфликта тысячи граждан с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.

Российские власти считают западные санкции нелегальными и неэффективными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дмитрий Медведев Евросоюз визы
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции
Политика
Каллас не исключила провал проекта новых санкций ЕС к 24 февраля
Политика
Орбан сравнил стратегию Каллас по России с планами Наполеона и Гитлера
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала погиб Общество, 03:44
Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий Политика, 03:29
Москва призвала Вашингтон освободить Мадуро Политика, 03:23
Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем» Политика, 03:21
Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:52
СК возбудил дело после взрыва у Савеловского вокзала в Москве Общество, 02:25
Зеленский увидел «начало конца» конфликта Политика, 02:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Послу США Кушнеру запретили «прямой доступ» к министрам Франции Политика, 01:54
СК уточнил число пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:49
В Севастополе отразили атаку Политика, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала в Москве Общество, 01:12
Над Россией за три часа сбили 24 дрона Политика, 00:36
«Додо Пицца» оплатит лечение собаки, из-за которой уволили курьера Общество, 00:33