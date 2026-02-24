Медведев ответил на запрет на въезд в ЕС участникам боевых действий
Российские военные могут въехать в Шенгенскую зону без виз, «как в 1812-м или 1945-м году», написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз собирается запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.
«Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал Медведев, комментируя заявление Каллас.
В заключении зампред Совбеза поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
О том, что ЕС изучает возможность запрета на поездки в страны сообщества всем участникам военной операции на Украины, в конце января сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер.
Как писало Politico, с таким предложением выступила Эстония. Таллин аргументировал свою позицию опасениями, что по завершении конфликта тысячи граждан с боевым опытом могут попытаться пересечь границу.
Российские власти считают западные санкции нелегальными и неэффективными.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга