Росавиация допустила отмены рейсов из-за снегопада в Москве
Во вторник в Москве ожидается снегопад, возможны изменения в расписании полетов и отмены рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов. Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями», — предупредили там.
Росавиация рекомендовала пассажирам следить за информации на онлайн-табло и в чат-ботах аэропортов и перевозчиков, в также оценить необходимость сдавать вещи в багаж, так как снегопад может привести к задержкам при его разгрузке и выдаче. Кроме того, там предложили рассмотреть альтернативные варианты прибытия в конечный пункт назначения.
Департамент транспорта Москвы также призвал гостей и жителей города по возможности пользоваться метро и отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада. Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию и сохранять бдительность на эстакадах и мостах.
