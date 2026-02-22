В Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа
В Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа, сообщает издание 78.ru.
Инцидент произошел днем около дома на Петрозаводской улице. Как рассказал сам дворник, Хайрулло Ибадуллаев, ребенок не реагировал на его призывы вернуться в квартиру.
При падении мальчик травмировал и мужчину. Предварительно, он сломал ребра, а ребенок получил перелом ноги, пишет «Фонтанка». Дворник оказал выпавшему первую помощь и отнес его к консьержу, куда и подъехала скорая помощь.
«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что ребенку шесть лет. В момент падения мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате.
Прокуратура устанавливает все причины произошедшего.
