В Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа

В Санкт-Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа, сообщает издание 78.ru.

Инцидент произошел днем около дома на Петрозаводской улице. Как рассказал сам дворник, Хайрулло Ибадуллаев, ребенок не реагировал на его призывы вернуться в квартиру.

При падении мальчик травмировал и мужчину. Предварительно, он сломал ребра, а ребенок получил перелом ноги, пишет «Фонтанка». Дворник оказал выпавшему первую помощь и отнес его к консьержу, куда и подъехала скорая помощь.

«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что ребенку шесть лет. В момент падения мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате.

Прокуратура устанавливает все причины произошедшего.