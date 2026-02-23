 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Российский военный рассказал, как очнулся в морге после признания мертвым

Солдат рассказал, как очнулся в морге после признания погибшим
Сюжет
Военная операция на Украине

После ранения солдат Александр Рочев очнулся на столе морга и обнаружил, что его признали мертвым. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Находясь в зоне спецоперации, военный с позывным Лис в результате взрыва получил серьезные травмы. Сослуживцы эвакуировали его, однако по пути до населенного пункта он потерял сознание.

«Теряю сознание и просыпаюсь — какой-то стол металлический, стоит женщина, вроде бы со шланга поливает меня [водой]. <...> Я так понял, что, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался, и они меня <...> сгрузили в морг», — рассказал Рочев.

В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Супруга военного также на протяжении нескольких дней была уверена, что он погиб и не поверила, когда увидела звонок от него.

«Она [жена] начала со мной как-то подозрительно разговаривать [по телефону]. Потом она мне уже рассказала, что десять минут со мной разговаривала и думала, что я с того света звоню. Она-то четыре дня меня уже хоронит», — сказал солдат.

Авторы
Теги
Александра Озерова
солдат морг гибель ошибка военный
