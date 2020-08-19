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В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина

Пожилая жительница Курской области, очнувшаяся в морге, умерла в областной больнице, сообщили РБК в пресс-службе региональной администрации.

«К сожалению, она умерла. Все остальные нюансы проходят сейчас проверку», — сказали там.

В пресс-службе уточнили, что после того, как пенсионерка пришла в сознание, ее доставили из Центральной районной больницы в Курскую областную клиническую больницу, где ей провели операцию. После этого ее состояние ненадолго улучшилось, однако женщина не выжила. С каким именно диагнозом жительница Курска попала в клинику, в администрации не уточнили.

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Днем 17 августа ГТРК «Курск» сообщил, что в морге очнулась пожилая пациентка после того, как в Горшеченской центральной районной больнице констатировали ее смерть. По данным источника «Курских известий», женщину доставили в медучреждение с болями в животе, врачи обнаружили у нее опухоль и метастазы. После операции в ночь на 14 августа пациентку пытались реанимировать, однако у нее отсутствовали дыхание и пульс, добавил он.

Администрация региона сообщила, что начала проверку по данному инциденту.

Теги: Курская область, пенсионерка, новости, смерть
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